Стали известны подробности полицейской бойни в Воркуте

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Газете «Московский Комсомолец» стали известны подробности трагедии, которая произошла в Юнь-Ягинском переулке в Воркуте.

Сообщается, что в гараж ОМВД после 12-часовой смены приехал сдавать служебную «Газель» водитель дежурной части Вадим. Он стал распивать спиртное с начгаром Иваном и слесарем Андреем.

Во время вспыхнувшей ссоры злоумышленник вооружился лопатой и нанес собутыльникам смертельные ранения. После убийства водитель переехал на машине мертвого начгара, раздавив ему голову.

Отмечается, что мужчина на служебной «Газели» заехал домой, взял охотничье ружье и попытался скрыться из города. Убийца пытался отстреливаться, но ружье заклинило. Вскоре его задержали. Коллеги отмечают, что водитель дежурной части слыл тихим, неконфликтным человеком.