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Новости мираЭкономика

Средний чек набора ученика в августе вырос на четверть

7info 2

Минимальный базовый набор ученика, который включает в себя школьную форму, рюкзак и канцелярские товары, в августе этого года подорожал на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Его стоимость составила 4,8 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия».

Крупнейший оператор фискальных данных проанализировал стоимость товаров, которые понадобятся ученикам к школе, и спрос на них. Специалисты изучали 40 млн кассовых чеков в сутки, которые поступали с более 900 тыс. онлайн-касс по всей стране с 1 по 19 августа. Родители старались выбирать для детей продукцию лучшего качества, которая как правило выше по стоимости, сказали «Известиям» в компании. Это отразилось на величине среднего чека набора для школьников.

В пресс-службе Wildberries.ru «Известиям» отметили, что стоимость набора школьника в июле-августе составила 2,5 тыс. рублей. В эту сумму входит комплект школьной формы и обуви, рюкзак, а также канцелярские товары. В компании уточнили, что одежда для учеников за год подешевела на 14%, набор из канцтоваров и рюкзака (для учащихся средних и старших классов) подорожал на 15%.

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В пресс-службе «Ленты» «Известиям» сказали, что рост цен на школьные товары в этом году не превышает в среднем 10%. Основная причина изменения цен — изменение курса доллара, уточнил представитель ритейлера. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина сказала «Известиям», что организация фиксирует повышение стоимости товаров для учеников на уровне 6%, что связано в первую очередь с курсовой разницей.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Дорого в школу: средний чек набора ученика резко вырос

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