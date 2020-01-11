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Сошлись ВАЗ и ГАЗ: Смертельная авария произошла в Татарстане

Смертельное ДТП случилось на территории Татарстана. ВАЗ и Газель столкнулись в Азнакаевском районе.

Машины не сумели разъехаться рядом с населенным пунктом Алькеево. Информация о ДТП появилась в социальных сетях. Там же разместили фото с места аварии. На них видно, что участниками трагедии стали ВАЗ-2114 и грузовая Газель. Легковушка превратилась в искореженный кусок металла после удара.

Детали случившегося в соцсети не уточнили, однако известно, что водитель Лады умер от полученных в ходе столкновения травм. Данные об аварии уточняются, сообщает Вечерняя Казань.

Фото: ДПС Альметьевск

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