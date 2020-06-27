СМИ: Не сын прокурора окатил людей водой во Владивостоке

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«Бесплатную мойку» для пешеходов в Приморье мог устроить не сын прокурора. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в МВД.

Ранее мы писали о том, что автолюбитель окатил водой пешеходов во Владивостоке. Во время издевательства молодой человек комментировал происходящее, называя процесс «бесплатной мойкой». Инцидент был отснят на камеру, а также опубликован в Сети, где вызвал большой резонанс. Пользователи стали утверждать, что машиной в момент обливания водой управлял сын приморского прокурора.

Но источники в МВД опровергли данную информацию. В органах отметили, что дорогим авто мог управлять пасынок экс-главы УВД Приморья Николаева. Уточняется, что было проведено внутреннее расследование, позволившее узнать: машина хулигана оформлена на Николаеву Татьяну Вениаминовну.