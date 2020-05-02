Смертельный таран: Девушка умерла после ДТП в Новосибирске

Жесткое ДТП с летальным исходом случилось в ночь с первого на второе мая в Новосибирске. Авария произошла неподалеку от метро «Гагаринская».
Автомобилист 1995 года рождения, который ехал на внедорожнике Chevrolet Tahoe по Красному проспекту, потерял контроль над машиной. После этого иномарка влетела в столб.
В момент аварии в салоне внедорожника была 22-летняя девушка-пассажирка. Она получила смертельные травмы и скончалась. Ведется проверка по факту ЧП, сообщает НГС.
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