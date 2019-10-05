Смертельное ДТП с перевертышами случилось на «Коле»

Во Всеволожском районе Ленинградской области случилось страшное ДТП со смертельным исходом. Авария произошла 5 октября на тридцатом километре автодороги «Кола».

Неподалеку от Коркинских озер, примерно в 11 часов утра 40-летнй водитель фуры Scania с полуприцепом протаранил Subaru, стоявший на обочине.

В результате столкновения повреждения, несовместимые с жизнью, получил владелец японской легковушки – 73-летний мужчина. Он умер на месте ДТП. Кроме того, травмированным оказался и шофер грузовика. Машины после ДТП перевернулись, сообщает Мегаполис.

Фото и видео: Мегаполис