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Смертельное ДТП с перевертышами случилось на «Коле»

Во Всеволожском районе Ленинградской области случилось страшное ДТП со смертельным исходом. Авария произошла 5 октября на тридцатом километре автодороги «Кола».

Неподалеку от Коркинских озер, примерно в 11 часов утра 40-летнй водитель фуры Scania с полуприцепом протаранил Subaru, стоявший на обочине.

В результате столкновения повреждения, несовместимые с жизнью, получил владелец японской легковушки – 73-летний мужчина. Он умер на месте ДТП. Кроме того, травмированным оказался и шофер грузовика. Машины после ДТП перевернулись, сообщает Мегаполис.

Фото и видео: Мегаполис

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