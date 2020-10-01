Синоптики рассказали о погоде на октябрь

Специалисты гидрометцентра рассказали РИА «Новости» о температуре в октябре 2020 года.

Так, на всей территории РФ средняя температура воздуха будет превышать норму на один-два градуса. Такой же прогноз сделали синоптики и для Азиатской части страны. А вот на юге Сибири, в Эвенкии, Туруханском районе Красноярского края, на западе Якутии и Бурятии, в Забайкальском крае температура будет около нормы.

— Месячное количество осадков на основной части территории РФ будет около среднего многолетнего количества, — рассказали синоптики.

Однако в Мурманской и Амурской областях, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого А.О, севере Хабаровского края и востоке Камчатки осадков ожидается больше нормы.

А в некоторых местностях прогнозируют скудное выпадение дождя и снега. Это касается востока Башкирии и Оренбургской области, юга Урала и запада Алтая, Омской и Новосибирской областей, Иркутской области и Бурятии.