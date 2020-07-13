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Новости мираПроисшествия

Сильный ливень затопил Сочи

Иван Федоров

Ливень затопил улицы Сочи. В результате разгула стихии повреждены деревья.

Местные жители публикуют в Сети видео и фото последствий нашествия непогоды. На кадрах можно увидеть большое количество воды на улицах, залитые машины, тротуары, дороги.

Небольшое подтопление произошло около моста через реку Сочи рядом с микрорайоном КСМ. Как сообщает РЕН ТВ, ведется работа по ликвидации последствий нашествия стихии.

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