Сильный ливень затопил Сочи

Ливень затопил улицы Сочи. В результате разгула стихии повреждены деревья.

Местные жители публикуют в Сети видео и фото последствий нашествия непогоды. На кадрах можно увидеть большое количество воды на улицах, залитые машины, тротуары, дороги.

Небольшое подтопление произошло около моста через реку Сочи рядом с микрорайоном КСМ. Как сообщает РЕН ТВ, ведется работа по ликвидации последствий нашествия стихии.