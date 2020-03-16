Школьница избила девочку, попросив снять драку на видео во Владивостоке

Во Владивостоке школьница избила сверстницу, попросив подругу снять драку на камеру телефона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя городского УМВД.

Инцидент произошел в школьной раздевалки. Сначала подростки оскорбляли друг друга, в результате чего между ними завязалась драка. Школьница таскает сверстницу за волосы и бьет ее ногами. Их пытается разнять мальчик, но ему это не удается.

На данный момент устанавливается степень тяжести причиненного подростку вреда. Выяснилось, что девочка заранее попросила свою подругу снять драку на камеру телефона. При этом школьница, которая начала драку, состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних.