Семья ростовского депутата устроила дебош в самолете

Семья депутата Законодательного собрания Ростовской области Валентины Руденко устроила дебош на борту самолета в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Как сообщает Пятый канал, «концерт» в салоне Boeing 777 перед вылетом в Москву произошел 25 августа.

Командир лайнера вызвал правоохранителей, которые установили, что 63-летняя чиновница, ее 64-летний муж, 40-летний сын и невестка были очень недовольны 68-летним попутчиком. Они предъявляли претензии к мужчине и делали это с особенной агрессией.

Нарушителей спокойствия пришлось снять с самолета и доставить в отделение полиции. Во время допроса было установлено, что семья взбесилась из-за размещения рядом с ними мужчины.