«Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack

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13 апреля «Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack — первое масштабное мероприятие по поиску инновационных решений для человека, бизнеса и государства, которые помогут адаптироваться к новым реалиям. К участию приглашаются специалисты разных профессий, обладающих компетенциями в цифровых и информационных технологиях, продуктовом менеджменте, аналитике, управлении проектами.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте онлайн-хакатона до 30 апреля, само мероприятие состоится 3–5 мая. Стратегические партнеры VirusHack — ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Командам онлайн-хакатона предлагается сконцентрироваться на поиске цифровых решений по пяти глобальным тематическим трекам:

1.«В четырех стенах» — как правильно организовать удаленную работу, поддерживать физическую форму и психологический баланс, развивать «навыки будущего», поддержать сервисы для волонтеров и социально слабозащищенных категорий граждан и другие;

2.Новая экономика — бизнес-процессы вне и без офиса, электронная коммерция и логистика, HR на «удаленке», дистанционный профессионал, сквозные цифровые технологии для повышения эффективности бизнеса (интернет вещей, 5G, искусственный интеллект и так далее) и другие;

3.Здоровье — телемедицина и дистанционное взаимодействие врачей и пациентов, мониторинг здоровья и упреждение заболеваний с использованием носимых устройств и технологий искусственного интеллекта, электронные больничные и рецепты, потенциал 3D-печати для медицинских изделий и другие;

4.Онлайн-образование — сервисы для мотивации и вовлеченности учеников (включая VR/AR), развитие цифровых компетенций, адаптация работы учителей, включая спортивное образование, сервисы для преподавателей по новым инструментам (peer to peer) и другие;

5.Городская среда — умный дом и умный город, цифровизация ЖКХ, умные сервисы для безопасности, новые коммуникации с горожанами и другие;

Кроме того, для участников разработаны специальные треки, которые требуют конкретных решений:

«Мегаполис Москва» — задача от «Агентства инноваций Москвы» разработать сервисы для улучшения жизни горожан и мониторинга их здоровья в домашних условиях, поддержки наиболее социально уязвимых категорий граждан во время изоляции, обеспечения комфортной и эффективной дистанционной работы;

«Прогнозирование сетевых инцидентов» — специальный трек от компании «Ростелеком ИТ», где необходимо разработать систему анализа и прогнозирования сетевых происшествий и управленческих решений для уменьшения убытков от аварий;

«Интеллектуальная детекция отклонений в видеоданных» — задача от лидера решений видеоаналитики для умных городов компании «Нетрис» разработать сервис распределенной интеллектуальной диагностики видеопотоков;

«Уход за тяжелобольными в цифровом городе» — специальный трек от «Агентства стратегических инициатив» и благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Задача трека — разработать цифровой приложение или сервис, который помогает организовать уход за тяжелобольным человеком дома.

Общий призовой фонд хакатона составляет 2 500 000 рублей. Победителям также будет предоставлена возможность реализовать свой проект в крупнейших компаниях страны.

Создайте технологии возможностей для нашего будущего!

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