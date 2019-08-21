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Роскачество предложило изымать товары с нарушением маркировки

Товары с нарушением маркировки, в том числе продукты питания, могут начать изымать из магазинов.

Письмо с соответствующим предложением Роскачество направило в Роспотребнадзор. Уточняется, что речь идет о фальсификате, когда состав, указанный на упаковке, не соответствует реальному. На сегодняшний день товары убирают с полок только при условии, что они небезопасны и могут нанести вред здоровью человека.

Однако эксперты полагают, что производители не должны вводить покупателей в заблуждение и продавать под видом одного товара другой. В документе Роскачества также говорится, что эти изменения необходимо внести в закон «О техническом регулировании», а также в Кодекс об административных правонарушениях.

В организации подтвердили «Известиям» актуальность инициативы, отказавшись от дополнительных комментариев. В Роспотребнадзоре также отказались комментировать предложение Роскачества.

Подробнее — в материале «Известий»: Чистые ряды: товары с нарушением маркировки хотят изымать из магазинов

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