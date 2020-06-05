Родственники подозреваемого напали и покусали полицейских на Кубани

-

В Краснодарском крае проводится проверка по факту инцидента, в котором приняли участие полицейские и родственники подозреваемого. Об этом пишет РЕН ТВ, публикуя видео с места случившегося.

Сообщается, что сотрудники полиции встретили подозрительного мужчину, который был пьян и вел себя агрессивно. Правоохранители попытались задержать его, однако им решили помещать родственники прохожего. Они набросились на полицейских. Одна из представительниц группы поддержки укусила оперативника.

По одной из версий, причиной конфликта стало то, что прохожие сделали полицейским замечание за припаркованную на тротуаре машину. После этого они решили задержать недовольных.