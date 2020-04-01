Разработан способ уничтожения коронавируса

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Ученые из Сколково выяснили, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что специалистам удалось разработать жидкость, которая полностью безопасна для организма. Она получила название «Магнарил». В такой воде разрушаются белки, и после высыхания на обработанной поверхности ничего не остается.

«Одна десятая процента соли такой кислоты в воде препятствует размножению коронавируса. Сама же кислота гораздо активнее своей соли. Это позволяет предположить, что такая жидкость убьет патоген», — заявил эксперт Дмитрий Балаболин.

Как стало известно, «Магнарил» разрушает вирусы за счет агрессивного кислорода и хлорноватистой кислоты.

Планируется, что такую воду будут использовать для обработки масок, различных поверхностей и распыления в воздухе. Она довольно дешевая в производстве — порядка ста рублей за тысячу литров.