Пятеро пострадали в лобовом ДТП в Самаре

Пять человек получили травмы в ходе аварии, произошедшей в Самаре. ДТП случилось в пятницу, 26 июня, на улице Советской Армии.
Как сообщает РЕН ТВ, в итоге пострадали сразу пять человек. В число потерпевших входят люди, находящиеся в тяжелом состоянии.
Согласно предварительным данным, виновником столкновения стал пьяный автомобилист, который совершил выезд на полосу встречного движения. За рулем второй машины-участницы ДТП находилась девушка.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Кроме того, ведется выяснение точных причин столкновения машин.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram