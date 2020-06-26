Пятеро пострадали в лобовом ДТП в Самаре

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Пять человек получили травмы в ходе аварии, произошедшей в Самаре. ДТП случилось в пятницу, 26 июня, на улице Советской Армии.

Как сообщает РЕН ТВ, в итоге пострадали сразу пять человек. В число потерпевших входят люди, находящиеся в тяжелом состоянии.

Согласно предварительным данным, виновником столкновения стал пьяный автомобилист, который совершил выезд на полосу встречного движения. За рулем второй машины-участницы ДТП находилась девушка.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Кроме того, ведется выяснение точных причин столкновения машин.