Пять лет за кражу шашлыка: собака раскрыла серьезное преступление

В Ханты Мансийском автономном округе полицейские со служебной собакой раскрыли кражу 10 кг шашлыка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне в правоохранительные органы поступило заявление о краже 2 шампуров и 10 кг куриного шашлыка. В полицию обратился индивидуальный предприниматель.

На поиски еды выдвинулись следственно-оперативная группа и кинолог с собакой. Животное тут же поймало след мяса и привело правоохранителей к гаражному кооперативу.

Оказалось, что шашлык украл 27-летний неработающий житель Свердловской области. Мужчина захотел устроить пир и пригласил своих друзей. Только вот денег на шашлык не нашел. Тогда он и решил украсть мясо. Когда полицейские прибыли на место преступления, злоумышленник уже успел пожарить все 10 кг шашлыка.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Злоумышленник может получить за кражу шашлыка 5 лет лишения свободы. Мужчину уже арестовали.