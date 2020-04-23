Пять человек травмированы после массового ДТП в Кузбассе

Восемь транспортных средств стали участниками серьезного ДТП на территории Кемеровской области. В итоге травмированными оказались пять человек.
Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на ГИБДД, авария случилась на 220-м километре автомобильной дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово – Юрга. Столкновения двух грузовиков и шести легковушек произошло в условиях плохой видимости из-за пала сухой травы.
Уточняется, что среди пятерых пострадавших есть люди с тяжелыми травмами. Их двое, одна из них – беременная женщина.
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