Пьяный пенсионер упал под лед и захлебнулся под Саратовом

Накануне ночью близ Саратова водолазы достали из Волги тело пенсионера. Об этом пишет портал «Саратов 24» со ссылкой на службу спасения Саратовской области.

Сообщается, что 72-летний утопленник был обнаружен в 150 метрах от берега острова Зеленый. По предварительной версии, пожилой мужчина был пьян. Он находился в гостях и в какой-то момент решил отправиться к другим отдыхающим.

Уточняется, что лед не выдержал, и пенсионер провалился. Начальник региональной службы спасения Юрий Юрин утверждает, что тело мужчины находилось на глубине порядка десяти метров. Утопленника передали следователям.