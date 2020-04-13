Пьяный пациент устроил погром и поджог в больнице в Петербурге

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В Петербурге пациент устроил поджог и погром в больнице на Константиновской улице. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ, который ссылается на пресс-службу Управления вневедомственной охраны (УВО) войск национальной гвардии России по региону.

Сообщается, что сначала мужчина, доставленный в медучреждение в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло двери в изоляторе. После этого его перевели в другой медицинский изолятор, где он сделал то же самое. Затем дебошир проник в служебное помещение и сжег бумаги.

Пациенту провели все необходимые медицинские процедуры, он оказался здоров. Отметим, что злоумышленник был задержан и передан сотрудникам полиции.

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