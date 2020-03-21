Пьяный бомж зарезал трех человек в Кузбассе

Задержан мужчина, который подозревается в убийстве трех человек в жилом доме в Мариинске Кемеровской области. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на СУ СКР по региону.

По предварительной версии, во время застолья между злоумышленником и его знакомыми возникла перебранка, которая переросла в драку. Мужчина схватил нож и зарезал им двух женщин 34 и 57 лет, а также 39-летнего мужчину. Один пострадавший, 28-летний мужчина, был госпитализирован.

Выяснилось, что 23-летний подозреваемый и его жертвы являются лицами без определенного места жительства. Возбуждено уголовное дело.