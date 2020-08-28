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Новости мираПроисшествия

Пьяные полицейские избили инвалида и пытали электрошокером

Никита Брыкин

Суд вынес приговор двум бывшим полицейских Усть-Майского района Якутии за избиение инвалида и использование против него электрошокера, пишет «Московский Комсомолец».

Инцидент произошел в октябре 2018 года. Сообщается, что пьяные стражи порядка ворвались в частный дом инвалида. Они начали избивать мужчину, объясняя этот тем, что тот не хотел давать показания о якобы незаконном хранении охотничьего оружия. Кроме того, потерпевший получил пять разрядов электрошокером в бедро.

Сначала жертва полицейских написал на них заявление, однако вскоре забрал его из-за угроз.

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Отметим, что одного экс-полицейского приговорили к четырем годам колонии общего режима, другого – к трем с половиной годам условно. Осужденные не смогут работать в органах ближайшие два года. Свою вину они так и не признали.

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