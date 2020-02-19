Продавец выкинула вора из магазина в Красноярске

В Красноярске продавщица магазина вышвырнула на улицу грабителя. Ему еле-еле удалось спастись от гневного работника торговой точки.

Момент был заснят на видео. При просмотре заметно, что незваный гость сперва просто стоит у прилавка достаточно долгое время. Когда продавец отворачивается, чтобы взять товар, преступник переваливается через витрину и старается достать что-то с прилавка.

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Однако продавщица берет грабителя за капюшон. В ответ мужчина начинает атаковать. Тогда в дело вступает другая, более опытная работница торговой точки. Она накидывается на вора с кулаками, начинает бить злоумышленника, а затем отвешивает пинок. В итоге потерпевший уходит ни с чем, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ