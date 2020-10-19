Приятели несколько часов насиловали в машине похищенную москвичку

Следователи продолжают работать с двумя мужчинами, которые признались в групповом изнасиловании жительницы Москвы, пишет «КП».

В полицию обратилась 24-летняя девушка. Она рассказала, что около часа ночи на улице Первомайской она шла домой из супермаркета, где работает на должности специалиста по закупкам.

В какой-то момент рядом с ней остановился внедорожник. Из него выскочили два незнакомца, схватили ее и насильно посадили в автомобиль. После этого жертву увезли в неизвестном направлении и несколько часов насиловали прямо в машине.

Под утро они выбросили девушку из авто в районе Измайлово. Отметим, что злоумышленников задержали.