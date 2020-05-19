Правительство РФ подготовило план восстановления экономики

Правительство Российской Федерации приготовило план по восстановлению экономики страны. Согласно плану, восстановление будет проходить в три этапа и закончится в 2021 году.
Первый этап – адаптация. На нем планируется избежать распространения рецессии на новые отрасли экономики. Вторым этапом будет поступательное восстановление экономики и рост доходов населения.
Третий этап должен стать временем активного роста экономики на уровне выше мировых, как прописано в майском указе президента РФ от 2018 года. На данном этапе планируется провести полное открытие экономики с соблюдением долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований, сообщает Лента.ру.
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