Правительство РФ ограничило полеты в Италию, Германию, Францию и Испанию: летать разрешат лишь из Шереметьево

Правительство Российской Федерации ввело ограничения на авиаперелеты в Италию, Германию, Францию и Испанию. Данная информация была предоставлена сотрудниками пресс-службы оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 13 марта 2020 года в вышеперечисленные страны можно будет улететь лишь из Шереметьево. Останутся маршруты до Рима, Берлина, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Мадрида, Барселоны и Парижа. Чартеры разрешат лишь для вывоза пребывающих в названных государствах туристов из России.

Кроме того, был введен временный запрет на выдачу туристических виз итальянцам. Также сотрудники Правительства призвали региональные власти отказаться от массовых мероприятий, сообщает Медуза.