Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС засняли на видео

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Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уже занимает площадь, равную 32 га. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Распространение огня засняли на видео. Ролик разместили в сети сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. При просмотре контента, снятого дроном, можно заметить, что огонь уже успел охватить огромную территорию.

Известно, что трава в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС горит в двух местах: неподалеку от реки Грызля на границе Житомирской области и в районе сел Александровка и Полесское.

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