Появилось видео ограбления дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье

Телеканал РЕН ТВ поделился видео ограбления дома заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в подмосковных Котельниках.

Инцидент произошел 10 марта. На этих кадрах видно, как преступники в масках выносят из коттеджа сейфы.

По предварительной версии, четверо злоумышленников перелезли через забор и проникли на территорию домовладения. Они встретили рабочего, которому, как сообщается, выстрелили в голову из травматического пистолета.

После этого они проникли в дом и избили супруга чиновницы. Кроме того, грабители завели пострадавших в гараж, где связали их руки и ноги пластиковыми стяжками.

Предварительно, они украли два сейфа с 200 тысячами евро, драгоценности, медали и государственные награды жены.

Фото: скриншот Ямал Регион / YouTube