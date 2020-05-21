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Потерявших работу наймут на стройки и благоустройство

7info 2
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Потерявших работу россиян планируют занять на стройках и в благоустройстве городов: одним из способов остановить рост безработицы может стать более активное вовлечение населения в реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказал «Известиям» близкий к кабинету министров источник. Информацию подтвердили еще два участника совещаний в правительстве.

По словам собеседников, многие подпроекты, входящие в его состав, оперативно генерируют рабочие места, позволяют нанимать людей на основании временных договоров и не требуют для запуска существенных вложений и длительных согласований. На данный момент согласование конкретных мероприятий этого нацпроекта в регионах перегружено бюрократическими процедурами, пояснил один из собеседников издания.

«Фактически многим людям, лишившимся работы, не принципиально, куда наниматься — лишь бы деньги платили. Развертывание работ по нацпроекту позволит оперативно трудоустроить как минимум несколько десятков тысяч человек на такие задачи, как, например, озеленение, покраска, строительство и т.д.», — рассказали «Известиям».

В Минтруде и Минстрое на просьбу «Известий» прокомментировать этот механизм поддержки занятости оперативно не ответили.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Пристроят всех: потерявших работу наймут в нацпроекты

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