Полуголую певицу в клетке закидали мусором в Петербурге

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Петербургская фем-певица Любовь Терентьева, выступающая под псевдонимом Мать Toreza, провела акцию против домашнего насилия.

Девушку закрыли в железной клетке, установленной на площадке для мусора. На клетке было написано: «Не выношу сор из избы». К певице подходили люди и закидывали девушку пакетами с отходами.

Мать Toreza объяснила на своей странице в соцсети ВКонтакте, почему она решила провести данную акцию. Она заявила, что важно не замалчивать проблему домашнего насилия.

«Истинные масштабы проблемы семейного насилия неизвестны, потому что в нашем обществе принято эту тему замалчивать. «Зачем выносить сор из избы?» – слышим мы отовсюду с детства, и люди держат свой «сор» при себе. Поэтому многим кажется, что и проблемы-то нет. А раз ее нет, зачем ее решать», – написала Терентьева.