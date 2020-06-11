Полицейский спас ребенка из-под машины в Хабаровске

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В Хабаровске мужчина спас ребенка из-под колес неуправляемой машины. Героический поступок совершил полицейский.

Управлявший микроавтобусом мужчина решил совершить разворот в неразрешенном для этого месте. Данный маневр стал причиной жесткого столкновения со встречной машиной. Далее события стали развиваться стремительно и неконтролируемо. Виновник ДТП потерял сознание и выжал до упора педаль акселератора. Микроавтобус стал кататься по кругу, заняв перекресток. Из окна машины выпал маленький ребенок. Он бы оказался под колесами авто, если бы на месте аварии не оказалось правоохранителя, который тут же схватил ребенка и спрятал в салоне своей легковушки.

В итоге микроавтобус влетел в отбойник и остановился. Водитель был отвезен в медучреждение с различными травмами. Ребенок лишь получил ушибы, пишет РЕН ТВ.