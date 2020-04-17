Поклонники рассекретили имя возлюбленной Александра Гудкова

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Российский шоумен Александр Гудков, вероятно, уже женился. Об этом пишет StarHit.

Ранее 37-летний Гудков рассказал, что влюблён и собирается устроить свадьбу летом на балтийском побережье. Пара уже купила кольца медного цвета от Tiffany, а на бракосочетание позовут только самых близких друзей. 

Как пишет издание, поклонники по фотографиям рассекретили имя избранницы Гудкова и даже решили, что свадьба уже была прошлым летом. Они предполагают,  что супругой артиста стала 33-летняя Александра Гагаринская из Риги. В инстаграме есть фотографии, на которых она и Александр вместе, при этом у них на пальцах похожие кольца. 

Также опубликованы и фотографии, которые, по мнению пользователей Сети, доказывают, что свадьба уже была сыграна. 

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