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Новости мираПроисшествия

Подростков заберут из семей за жестокое избиение ребенка на камеру

Никита Брыкин

Двух подростков из Камня-на-Оби в Алтайском крае заберут из семей после того, как они на камеру избили 13-летнего ребенка. Об этом пишет «Лента» со ссылкой на Telegram-канал «Подъем».

Сообщается, что родителей злоумышленников лишили родительских прав. Одного из несовершеннолетних отправят в спецшколу, второго — в детдом или к опекунам.

Конфликт произошел 2 июня. Один из подростков ударил сидящего на камне мальчика руками по голове и телу, после чего второй подошел к пострадавшему сзади, ударил его ногой в область шеи и столкнул с камня. Во время избиения оба нападавших смеялись.

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После нападения мальчика госпитализировали в больницу с сотрясением мозга. Его опекунша рассказала, что он пас коз недалеко от дома и решил, что подростки хотят с ним познакомиться. Она добавила, что на видео попала лишь часть драки — подростки продолжили избивать мальчика под забором.

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