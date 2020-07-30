Подростки толпой избили сверстницу за оскорбления в соцсетях

В Красноуральске Свердловской области подростки избили сверстницу. Об этом пишет портал «Ura.ru». Опубликовано видео с места случившегося.

Сообщается, что ученицу шестого класса напали четверо — две девочки и два мальчика. Еще двое снимали происходящее не телефон. На кадрах видно, как подростки бьют девочку руками и ногами, в том числе по лицу. В какой-то момент они берут палку и наносят ей несколько ударов.

В полиции сообщили, что причиной конфликта стали оскорбления в соцсетях. Отмечается, что девочку вызвали в кусты, и там ей устроили «показательную порку». После этого подростки выложили «киношедевр» в Сеть.

Школьница не получила существенных травм. Дети были поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.