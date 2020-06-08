Под Ростовом мужчина убил двух человек и сжег их машину

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34-летний мужчина является обвиняемым в совершении убийства. Его жертвами стали два человека. Инцидент случился в Ростовской области.

Как сообщает РЕН ТВ, в Кагальницком районе обнаружили сгоревшую машину марки SsangYong, которая стояла около реки. Кроме того, вместе с автомобилем были найдены мертвыми двое мужчин.

При проведении расследования полицейские нашли возможного подозреваемого. Выяснилось, что двух человек застрелил 34-летний мужчина, также он сжег машину потерпевших.