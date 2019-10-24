По пути в Хабаровске на борту самолета скончался недоношенный ребенок

Минздрав Камчатки проводится проверку по факту смерти ребенка на борту самолета, который следовал в Хабаровск.

Трагедия произошла 9 октября. Выяснилось, что младенец родился недоношенным, с пороком сердца. Ему требовалась операция. По пути у трехмесячного малыша случилось три сердечных приступа, последний из которых стал фатальным.

Во время полета кончились лекарства и кислород. Большой баллон не подошел к маске младенца. За 20 минут до посадки мальчик умер. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения, пишет «РГ».