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По пути в Хабаровске на борту самолета скончался недоношенный ребенок

Минздрав Камчатки проводится проверку по факту смерти ребенка на борту самолета, который следовал в Хабаровск.

Трагедия произошла 9 октября. Выяснилось, что младенец родился недоношенным, с пороком сердца. Ему требовалась операция. По пути у трехмесячного малыша случилось три сердечных приступа, последний из которых стал фатальным.

Во время полета кончились лекарства и кислород. Большой баллон не подошел к маске младенца. За 20 минут до посадки мальчик умер. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения, пишет «РГ».

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