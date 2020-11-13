Перевозчики Великого Новгорода пытаются сэкономить с помощью возврата билетов в рулонах

В Великом Новгороде перевозчики пытаются сэкономить, вернув в автобусы билеты в рулонах. Об этом сообщает областное телевидение.
Дело в том, что у «Автобусного парка» сменился партнер системы автоматической оплаты. Теперь предприятие обслуживает «Дримкас», которая предоставила перевозчику более выгодные условия.
При этом любой пассажир может при желании получить электронный чек. Для этого нужно пройти по прямой ссылке на сайт «Дримкас» или отсканировать QR-код, который для удобства пассажиров размещен в каждом автобусе. Затем нужно ввести данные билета.
Примечательно, что электронный чек может быть сформирован спустя сутки после поездки.