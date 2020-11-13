Перевозчики Великого Новгорода пытаются сэкономить с помощью возврата билетов в рулонах

В Великом Новгороде перевозчики пытаются сэкономить, вернув в автобусы билеты в рулонах. Об этом сообщает областное телевидение.

Дело в том, что у «Автобусного парка» сменился партнер системы автоматической оплаты. Теперь предприятие обслуживает «Дримкас», которая предоставила перевозчику более выгодные условия.

— Рулонные билеты полностью соответствуют законодательству. Перед работой кондуктор получает у диспетчера, к примеру, с первого по десятый билетик. Затем выходит на линию и начинает работать. Когда он заканчивает работу, он эти данные и выручку сдает в кассу предприятия. Мы эти данные передаем в «Дримкас», и они сдают фискализацию в налоговую службу, – пояснил директор АО «Автобусный парк» Иван Поступаленко.

При этом любой пассажир может при желании получить электронный чек. Для этого нужно пройти по прямой ссылке на сайт «Дримкас» или отсканировать QR-код, который для удобства пассажиров размещен в каждом автобусе. Затем нужно ввести данные билета.

Примечательно, что электронный чек может быть сформирован спустя сутки после поездки.