Пенсионерка прокатилась на троллейбусе зацепером

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В Черновцах пожилая женщина проявила себя как настоящий зацепер. Она лихо прокатилась на троллейбусе, прицепившись к нему сзади – залезла на техническую лестницу.

Момент инцидента был заснят на видео и размещен в соцсетях. Позднее выяснилось, что на Украине для проезда на общественном транспорте нужен пропуск. У пенсионерки не было необходимого документа, однако она с достоинством решила назревшую проблему. Бабушка просто вскарабкалась на лестницу и поехала.

Но путь бабули был недолгим: шофер троллейбуса увидел пенсионерку и попросил ее слезть с лестницы. В любом случае, пожилая женщина прославилась в Сети, пишет Пятый канал.