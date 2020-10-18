Педофил-заправщик 11 лет насиловал девочку в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело против жителя Ленинградской области, который подозревается в растлении несовершеннолетней. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

По предварительным данным, 19-летняя жительница Выборга обратилась в полицию и рассказала, что ее 23-летний знакомый в период с 2007 по 2018 год насиловал ее, угрожая физической расправой.

Им оказался заправщик АЗС. Он дал признательные показания. Во время обысков у него нашли несколько пакетиков с белым порошком, предположительно наркотики.

Отметим, что злоумышленника задержали. Он находится в изоляторе временного содержания.