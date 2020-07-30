Педофил заманил девочку в гараж игрушками, изнасиловал ее и уснул

В Хакасии 50-летний местный житель обвиняется в изнасиловании восьмилетней девочки. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 13 июля в Абакане. По версии следствия, пьяный мужчина зашел в магазин и заметил незнакомую девочку. Злоумышленник дал ее друзьям деньги на игрушки, а самому ребенку предложил пойти с ним под предлогом покупки игрушки.

Педофил привел жертву свой гараж и изнасиловал ее. Девочке удалось сбежать после того, как мужчина уснул. Обвиняемый находится под стражей, расследование дела продолжается.