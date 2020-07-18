Пассажиры электрички устроили пьяный дебош и подрались с полицейским

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении четверых злоумышленников, которые накануне устроили пьяный дебош в поезде пригородного сообщения «Зеленоградск – Калининград». Об этом пишет ИА Message.

Сообщается, что в вагоне электрички четверо горожан вели себя вызывающе, имели шаткую походку, невнятную речь и ногами повредили стены в электропоезде. На неоднократные требования полицейских прекратить противозаконные действия хулиганы не реагировали.

Злоумышленники выражались грубой нецензурной бранью в адрес стражей порядка и нанесли удар сотруднику, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. Все это произошло на глазах их четырех малолетних детей

Отметим, что их доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Калининград. В отношении них составлены административные протоколы. Трое из них ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей.