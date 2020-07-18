Суббота, 18 июля, 2020
16.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Пассажиры электрички устроили пьяный дебош и подрались с полицейским

Никита Брыкин

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении четверых злоумышленников, которые накануне устроили пьяный дебош в поезде пригородного сообщения «Зеленоградск – Калининград». Об этом пишет ИА Message.

Сообщается, что в вагоне электрички четверо горожан вели себя вызывающе, имели шаткую походку, невнятную речь и ногами повредили стены в электропоезде. На неоднократные требования полицейских прекратить противозаконные действия хулиганы не реагировали.

Злоумышленники выражались грубой нецензурной бранью в адрес стражей порядка и нанесли удар сотруднику, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. Все это произошло на глазах их четырех малолетних детей

Отметим, что их доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Калининград. В отношении них составлены административные протоколы. Трое из них ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяМужчина два дня жил с трупами убитых гостей в Новосибирской области

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Свинья прогулялась по проезжей части в Варских

Новости Рязани
Свинью, которая гуляла по проезжей части, заметили на территории поселка Варские. Фотографию с представителем фауны разместил на своей странице в Инстаграме паблик...
Узнать больше

Рязанцев призывают проголосовать за туристический кластер «Паустовский»

Мой Бизнес. Рязанская область
С 16 июня по 23 июля проходит Всероссийский конкурс АСИ на создание эколого-туристских кластеров. Центром развития туризма Рязанской области заявлен проект создания...
Узнать больше

В Рязани открылась новая детская площадка

Администрация
В пятницу, 17 июля, на территории частного сектора по улице Шевченко прошло открытие новой детской площадки. В мероприятии приняли участие глава администрации...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Первый маршрут проекта #КартаКосмосРязань прошёл по территории Щацка и Сасово

Космическая карта Рязанской области
3 июля 2020 года в рамках реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» - #КартаКосмосРязань  состоялась краеведческая экспедиция в...
Узнать больше

В России отменили шествие «Бессмертного полка»

Новости мира
Шествие «Бессмертного полка», запланированное в России на 26 июля, не состоится. Об этом сообщает ТАСС. Акция «Бессмертный полк» ежегодно...
Узнать больше

Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам в связи с коронавирусом

Новости Рязани
Глава региона напомнил жителям Рязани и области, что никто не отменял режим самоизоляции для пожилых людей и людей с серьёзными заболеваниями. Кроме того, все открытые объекты должны соблюдать требования Роспотребнадзора.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Сасово – ключи от Вселенной

#КартаКосмосРязань
«Пошли, скрипач, в открытый космос» – эта фраза из любимого фильма «Кин-дза-дза» приходила мне на ум, когда начались разговоры о космическом проекте на сайте «7info». Но коллективный разум порой осуществляет невозможное…
Узнать больше

Этикет для четвероногих, или Как вести себя с собакой на улице

Акценты
Каждый владелец несёт ответственность за своё животное и обязан обеспечить безопасность питомцу и окружающим людям. Самое важное – найти баланс, чтобы собака...
Узнать больше

Кто живёт «по-фёдоровски» в XXI веке

Акценты
В селе Ключи Сасовского района – на родине великого русского философа-космиста Николая Фёдорова – есть старинный деревянный храм. Он расположен на территории...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+