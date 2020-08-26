Парень расстрелял детей в Подольске

В Подольске молодой водитель квадроцикла расстрелял детей и сопровождавшего их взрослого на детской площадке. Инцидент был заснят видеокамерами, установленными во дворе жилого комплекса.

При просмотре кадров можно заметить, что парень подъехал на квадроцикле к детской площадке. После этого он, сидя за рулем транспортного средства, достал неизвестное оружие, похожее на пистолет, и совершил несколько выстрелов в сторону гулявших на площадке детей.

В это время с ними рядом был один взрослый человек. Он попытался догнать стрелка, однако сделать это оказалось невозможно. Стрелявший быстро ретировался на квадроцикле.

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О пострадавших не уточняется. Более конкретная информация об инциденте уточняется, сообщает РЕН ТВ.