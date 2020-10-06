Парень насмерть забил невесту в день свадьбы, приревновав к одному из гостей

В одном из сел Новосибирской области 33-летний мужчина насмерть забил 35-летнюю невесту в день свадьбы, пишет портал НГС.

Сообщается, что они связали себя узами брака 29 сентября. Однако праздник обернулся кровавой трагедией. Во время торжества супруги распивали алкоголь. В какой-то момент новоиспеченный муж приревновал возлюбленную к одному из присутствующих на свадьбе.

Мужчина впал в ярость и набросился на жену. Он таскал девушку за волосы, бил ее руками и ногами, нанося удары по телу и голове. Гости попытались вступиться за жертву, но обезумевший парень давал им жесткий отпор. После этого злоумышленник выбросил тело жены в близлежащий овраг.

Вдовца-убийцу заключили под стражу. Он судим за разбой и убийство. Девушка с нетерпением ждала его выхода на свободу.