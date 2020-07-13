Овчарка искусала все тело родственнику хозяина

Немецкая овчарка набросилась на мужчину в Ростове. Инцидент произошел ночью с 11 на 12 июля.

Как сообщает «Ростов Главный», собака покусала на члена семьи хозяина. Она искусала до крови все тело жертвы.

«Я услышала странное во дворе и вышла, увидела этот ужас и начала бить собаку тяпкой. В итоге собаку оттащила моя мама, взяв её за шкуру. Муж в шоковом состоянии попытался укрыться в доме, упал в коридоре и истекал кровью», – рассказала об инциденте жена потерпевшего мужчины.

Врачи, не глядя на поздний час поступления пациента, помогли ему, прочистив раны, наложив швы и сделав снимки. При этом неизвестно, почему собака накинулась на мужчину.