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Новости мираПроисшествия

Отставной чиновник устроил расстрел женщин на даче

Никита Брыкин

В минувшую субботу 71-летний мужчина устроил жуткую бойню в одном из садоводческих товариществ Дмитрова. Об этом пишет «МК».

Сообщается, что пенсионер до выхода на пенсию трудился в управлении жилищно-дорожного хозяйства одного из округов. Его ближайшая подруга – 48-летняя консультант комиссии по делам несовершеннолетних одной из управ города. Соседи называли их отношения романтическими.

Несколько лет назад между ними произошла размолвка, и кавалер стал буквально преследовать женщину. Он утверждал, что дама его бросила и якобы не возвращает долг.

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Примерно неделю назад 48-летняя женщина взяла отпуск и поехала отдыхать с матерью и 25-летним сыном на дачу в Дмитровский район. Как стало известно, 71-летний мужчина явился на дачу 5 сентября. Он взял с собой ружье. Пенсионеру не открыли дверь, и он протаранил забор на авто.

Выйдя из машины, палач сразу же направил ствол на возлюбленную и выстрелил ей в грудь. На крики во двор выбежала ей 69-летняя мать, которая также была убита. После этого злоумышленник заявил соседу по участку, что «живым он не дастся». Прибывшие полицейские и медики нашли уже три трупа.

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