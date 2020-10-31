Отец отказался от найденной в шкафу истощенной малышки

Телеканал РЕН ТВ поделился жуткими подробностями истории «девочки из шкафа». Так прозвали малышку из Свердловской области, которую мать полгода держала в шкафу и морила голодом.

Выяснилось, что отец, который по закону теперь и должен был заботиться о маленькой дочери, отказался от нее. Утверждается, что мужчина подписал согласие на воспитание ребенка бабушкой, а сам уехал на заработки в другой регион.

Ребенка в шкафу совершенно случайно нашли подруги женщины. Во время застолья у нее дома они услышали детский плач. Девочка выжила благодаря старшему брату, который все эти полгода кормил сестру втайне от матери.

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К 6 месяцам малышка весила всего 3 кг, у нее диагностировали дистрофию третьей степени. Постепенно она идет на поправку. В отношении матери возбудили уголовное дело. Женщину проверяют на вменяемость, на это время ее поместили в психиатрическую больницу.