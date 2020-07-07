Отчим на пикнике вылил на ребенка горящую жидкость для розжига

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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Москвы по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом пишет газета «МК».

Инцидент произошел 4 июля на юго-западе столицы. Сообщается, что 13-летняя девочка со школьными друзьями собралась отметить день рождения своей одноклассницы. Отчим именинницы предложил пожарить шашлыки.

Во время пикника 32-летний мужчина решил подлить в огонь жидкость для розжига. За долю секунды огонь поднялся по струе, и бутылка загорелась прямо в руках у мужчины. От боли он швырнул ее, и полыхающая емкость отлетела прямо в лицо школьницы.

Спас девочку родной отец именинницы. Сейчас потерпевшая находится в отделении ожоговой реанимации в тяжелом состоянии. Медики ввели ее в состояние медикаментозной комы

Ей диагностировали ожоги 3 и 4 степени лица, шеи, груди, живота, обеих верхних конечностей общей площадью 25 процентов.