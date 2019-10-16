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Основатель компании «Руслада» погиб в ДТП под Челябинском

Смертельное ДТП случилось в городе Пласт Челябинской области. В результате происшествия погиб известный бизнесмен Алишах Сулейманов. Он являлся основателем и хозяином кондитерской компании «Руслада», а также других компаний.

ДТП случилось 15 октября примерно в 13:50. На 24-ом километре трассы Южноуральск-Магнитогорск. 43-летний водитель (он же охранник бизнесмена) внедорожника Toyota Land Cruiser 200 с номерными знаками серии ООО потерял контроль над транспортным средством. После этого машина, двигавшаяся на высокой скорости, улетела с дорожного полотна в кювет. Затем внедорожник перевернулся.

В момент аварии 60-летний предприниматель Сулейманов находился на переднем пассажирском кресле. Он получил несовместимые с жизнью повреждения и умер на месте инцидента. Водитель иномарки выжил и был госпитализирован. По факту случившегося уже начато расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Знак.ком.

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