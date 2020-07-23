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Новости мираПроисшествия

«Орудовал топориком»: москвичку жестоко убили за две недели до свадьбы

Никита Брыкин

Вечером 21 июля мать жениха нашла в московской квартире тело  26-летней Марины, по профессии продавщицы. Газета «МК» узнала подробности зверского убийства.

Сообщается, что девушка и ее жених должны была сыграть свадьбу 8 августа. Сейчас молодой человек ударился в бега и не выходит на связь.

Увидев мертвую обнаженную будущую невестку на диване, мать жениха в нервном состоянии поднялась в квартиру к другу семьи, который живет тремя этажами выше. Мужчина вызвал полицию.

Выяснилось, что Марину сначала ударили тупым предметом по телу, а потом, вероятно, топориком, раздробив череп. На нем осталась кровь девушки. Эксперты определят, есть ли в крови наркотики или алкоголь.

Основной подозреваемый — жених убитой Александр. Знакомые семьи в недоумении. На учете в психдиспансере Александр не состоял, спиртное не употреблял. С Мариной он стал жить 3 месяца назад в квартире, где параллельно делали ремонт.

«Ходили, как два голубка», – говорят соседи о молодой невесте.

Вероятно, Александра «переклинило» – иных объяснений люди не видят. Видеокамеры установили, что накануне смерти пара поругалась. Жених ударил девушку.

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