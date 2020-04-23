Онлайн-гинеколог потребовал у пациентки деньги за сохранение врачебной тайны

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Онлайн-гинеколог, который назвался Арнольдом Карапетяном, «развел» пациентку на деньги. Он предложил жительнице Калуги провести онлайн-прием в Инстаграме.

Предложение «жертве» странным не показалось, хотя, как сообщает телеграм-канал База, на странице «гинеколога» были странные фотографии, а в списке его подписчиков было всего около 30 человек. Неизвестно, была ли консультация качественной, но после беседы с «врачом» калужанка получила сообщение, где ее «доктор» заявил:

«Разговор записан! Если ты не хочешь, чтобы это видео попало всем твоим друзьям, переведи 200 000 рублей до 12:00. Это не шутка. Время пошло!»

Теперь потерпевшая хочет засудить онлайн-чародея. Она уже нашла адвоката, сообщает Калуга24.