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Новости мираОбщество

Около 72% российских офисных сотрудников хотят продолжить работать удаленно

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Почти три четверти офисных работников хотели бы продолжать работу в дистанционном режиме после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты июльского мониторинга HeadHunter, оказавшиеся 3 августа в распоряжении «Известий».

Утвердительный ответ на вопрос о том, хотелось бы после снятия карантина и прекращения эпидемии работать удаленно, в конце июля дали 72% опрошенных. В аналогичном апрельском исследовании за удаленную работу выступили только 57% сотрудников, перешедших в дистанционный режим из-за пандемии. Против такого формата в июле высказались 24% (в апреле — 36%). Остальные респонденты затруднились ответить.

При этом большинство (52%) «белых воротничков» полагают, что переход на удаленную занятость не сказался на эффективности их работы, и с ними согласны 55% руководителей. Отметили улучшение результатов работы 24% сотрудников и 22% топ-менеджеров. Об ухудшении заявили только 7% работников и 17% руководителей.

Тем не менее бизнесмены критически относятся к полному переходу на дистанционный режим, который, по их мнению, чреват дополнительными расходами на средства контроля, а также на программы и компенсации затрат сотрудников.

По результатам июльского опроса почти каждый шестой менеджер (17%) заявил о недопустимости работы в удаленном режиме после снятия ограничений, три месяца назад такой позиции придерживались больше половины руководителей (58%).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Режим заботы: 72% сотрудников хотят продолжить работать удаленно

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